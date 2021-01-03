السعودية اليوم / جامعة الطائف تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية



الطائف 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

نظمت جامعة الطائف اليوم, ندوة افتراضية حول الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشبكات والأنظمة العصبية المهمة، وبلغ عدد المسجلين في الندوة 1080 مهتماً من جميع فئات المجتمع.

وهدفت الندوة لتقريب المخرجات البحثية للأكاديميين والمختصين والمهتمين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، وتشكيل فكرة شاملة لتنظيم الأبحاث والمشاريع بما يحقق الفائدة المجتمعية.

وتضمنت الندوة أربع جلسات على مدى يومين، وخصصت الجلسة الأولى لعرض أبحاث الأكاديميين، بينما شملت الجلسة الثانية عرض ستة مشاريع تخرج لـ26 طالب وطالبة.

وكرم عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور هشام الحمياني في اليوم الثاني، طلاب وطالبات المشاريع المشاركة، واستعرض نتائج لجنة تقييم المشاريع، وقد منحت إحدى شركات الذكاء الاصطناعي ثلاث فرص وظيفية موزعة على أعضاء المشروع الفائز الأول والثاني.

ثم عقدت الجلسة الثالثة، وتناولت عروض المتخصصين المهنيين في الذكاء الاصطناعي، فيما اشتملت الجلسة الرابعة على ثلاث حلقات حوارية تناولت الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المستقبل"، و "تجربة العميل.. مقارنات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي".

واختمت الجلسات الحوارية، بالتطرق إلى "كيفية البدء ببناء مشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حافز الابتكار والاستثمار للشباب".

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها: تأسيس تعاون مستقبلي بين جامعة الطائف والهيئة

وشملت التوصيات أيضاً الدعوة لاستمرار التعاون بين الجامعة والهيئة السعودية للمهندسين، من خلال عقد المزيد من الندوات وورش العمل بشكل دوري عن أحدث التقنيات الهندسية لتوفير منصة توعوية مجتمعية.

// انتهى //

17:19ت م

0097



الطائف 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسنظمت جامعة الطائف اليوم, ندوة افتراضية حول الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشبكات والأنظمة العصبية المهمة، وبلغ عدد المسجلين في الندوة 1080 مهتماً من جميع فئات المجتمع.وهدفت الندوة لتقريب المخرجات البحثية للأكاديميين والمختصين والمهتمين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، وتشكيل فكرة شاملة لتنظيم الأبحاث والمشاريع بما يحقق الفائدة المجتمعية.وتضمنت الندوة أربع جلسات على مدى يومين، وخصصت الجلسة الأولى لعرض أبحاث الأكاديميين، بينما شملت الجلسة الثانية عرض ستة مشاريع تخرج لـ26 طالب وطالبة.وكرم عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور هشام الحمياني في اليوم الثاني، طلاب وطالبات المشاريع المشاركة، واستعرض نتائج لجنة تقييم المشاريع، وقد منحت إحدى شركات الذكاء الاصطناعي ثلاث فرص وظيفية موزعة على أعضاء المشروع الفائز الأول والثاني.ثم عقدت الجلسة الثالثة، وتناولت عروض المتخصصين المهنيين في الذكاء الاصطناعي، فيما اشتملت الجلسة الرابعة على ثلاث حلقات حوارية تناولت الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات المستقبل"، و "تجربة العميل.. مقارنات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي".واختمت الجلسات الحوارية، بالتطرق إلى "كيفية البدء ببناء مشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي.. حافز الابتكار والاستثمار للشباب".وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها: تأسيس تعاون مستقبلي بين جامعة الطائف والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتحقيق مخرجات تعليمية وبحثيه تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي" تدعم الشراكات المجتمعية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعة وشركة "لبيبة" للذكاء الاصطناعي، ولأخذ به كنموذج يحتذى به للشراكات الخارجية.وشملت التوصيات أيضاً الدعوة لاستمرار التعاون بين الجامعة والهيئة السعودية للمهندسين، من خلال عقد المزيد من الندوات وورش العمل بشكل دوري عن أحدث التقنيات الهندسية لتوفير منصة توعوية مجتمعية.// انتهى //17:19ت م0097

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الطائف تنظم ندوة عن الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.