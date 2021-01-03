تقرير /"برنامج جودة الحياة في 2020 ... "تحسين المشهد الحضري" هدف جديد يحظى بالأولوية"



الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أُسندت إلى برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أهداف إستراتيجية جديدة في عام 2020م من أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها هدف "تحسين المشهد الحضري في المدن

ويعد عمل برنامج جودة الحياة اليوم امتداداً لما بدأ فيه برنامج التحول الوطني، فقد انتقلت هذه الأهداف الإستراتيجية إلى برنامج جودة الحياة في الربع الرابع من عام 2020م، باعتبار تحسين المشهد الحضري وتحسين الخدمات من الركائز الرئيسية لجودة الحياة.

وحققت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة إنجازات في الربع الرابع من عام 2020م، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، منها ما يتعلق برفع مستوى الخدمات في المرافق والمنشآت، وتصنيف مقدمي الخدمات وتسهيل الخدمات البلدية، وتحسين تجربة العملاء في المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى معالجة التشوهات البصرية في المدن.

ومن أبرز منجزات البرنامج إطلاق مشروع "حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي" والذي يفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات في المرافق العامة وتحسين تجربة الزوار.

ويمنح المشروع فرص استثمارية جاذبة بعقود تتجاوز 10 سنوات تمكن القطاع الخاص من تطوير المرافق العامة بمميزات تشمل حق التسمية ومنح المستثمر إمكانية تظيم الفعاليات داخل الواجهة، وعائدات اللوحات الإعلانية والإرشادية، وغيرها. وهذه الرؤية سيتم تعميمها على مناطق أخرى في المملكة، فقد تم على سبيل المثال طرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت أمام القطاع الخاص في منطقة جازان.

وبهدف تحسين آليات إدارة المشاريع البلدية ورفع كفاءة المقاولين والشركات الهندسية، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة. ويعد برنامج التصنيف مؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم الخدمات وإمكانياتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. ويهدف البرنامج إلى تقييم مقدرة مقدمي خدمات المدن لتنفيذ المشروعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، المرتبط بتحسين آليات إدارة المشاريع، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن التطبيق الإلزامي لكود البناء السعودي على القطاع السكني بعد 6 أشهر، ويتضمن كود البناء السعودي 17 كود فرعي، يتضمن تفاصيل اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى.

وتضمنت الإنجازات ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسهيل وأتمتة إجراءات الخدمات البلدية، فقامت بتدشين مراكز الخدمات المتنقلة، والتي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات البلدية لجميع فئات المجتمع، ومنهم ذوي الإعاقة وكبار السن، والمرضى في المستشفيات والسجناء.

كما تم إطلاق تطبيق "راصد" لرصد التشوه البصري في أمانات عسير، والطائف، وحائل، وجازان، وتبوك،والأحساء، وجدة كبداية. إضافة إلى إطلاق نظام المعلومات البلدي الإحصائي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الحصول على البيانات الحضرية في المدن السعودية.

ودشنت الوزارة مراكز تجربة العميل في الأمانات، والتي تهدف إلى تسهيل تفاعل المواطنين مع المنصات الإلكترونية المختصة.

وبهدف تحسين تجربة العميل، وتطوير المباني والمرافق، تم إلزام المحلات والمراكز التجارية بتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة، وتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المراكز التجارية الكبرى بتوفير وتشغيل مراكز ضيافة للأطفال. وذلك في المراكز التجارية التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر، على ألا تقل مساحة مركز ضيافة الأطفال عن 50 متر مربع. وتضمنت تعليمات الوزارة مهلة تمتد حتى 6 أشهر للمراكز الكبرى للتنفيذ.

وفي سياق أنسنة المدن، حققت الوزارة مستهدف 80 حديقة بمختلف أحياء مدينة الخبر كبداية، وذلك على مساحة 9925 متراً مربعا ، بهدف زيادة نصيب الفرد في المدينة من المساحات الخضراء والأماكن العامة.

وبهدف زيادة المشاركة المجتمعية، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية " بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في 5 مناطق في المملكة.

وشارك أكثر من 5 آلاف متطوع في أكثر من 150 فعالية، تم خلالها تنسيق وتشجير الحدائق، ومعالجة التشوهات البصرية، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

17:15ت م

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الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأُسندت إلى برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أهداف إستراتيجية جديدة في عام 2020م من أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها هدف "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية " وهدف "الارتقاء بجودة الخدمات في المدن" ويندرج ضمن هذا الأهداف مجموعة مبادرات تقوم على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.ويعد عمل برنامج جودة الحياة اليوم امتداداً لما بدأ فيه برنامج التحول الوطني، فقد انتقلت هذه الأهداف الإستراتيجية إلى برنامج جودة الحياة في الربع الرابع من عام 2020م، باعتبار تحسين المشهد الحضري وتحسين الخدمات من الركائز الرئيسية لجودة الحياة.وحققت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة إنجازات في الربع الرابع من عام 2020م، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، منها ما يتعلق برفع مستوى الخدمات في المرافق والمنشآت، وتصنيف مقدمي الخدمات وتسهيل الخدمات البلدية، وتحسين تجربة العملاء في المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى معالجة التشوهات البصرية في المدن.ومن أبرز منجزات البرنامج إطلاق مشروع "حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي" والذي يفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات في المرافق العامة وتحسين تجربة الزوار.ويمنح المشروع فرص استثمارية جاذبة بعقود تتجاوز 10 سنوات تمكن القطاع الخاص من تطوير المرافق العامة بمميزات تشمل حق التسمية ومنح المستثمر إمكانية تظيم الفعاليات داخل الواجهة، وعائدات اللوحات الإعلانية والإرشادية، وغيرها. وهذه الرؤية سيتم تعميمها على مناطق أخرى في المملكة، فقد تم على سبيل المثال طرح أكثر من 500 موقع استثماري عبر التأجير المؤقت أمام القطاع الخاص في منطقة جازان.وبهدف تحسين آليات إدارة المشاريع البلدية ورفع كفاءة المقاولين والشركات الهندسية، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة. ويعد برنامج التصنيف مؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم الخدمات وإمكانياتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. ويهدف البرنامج إلى تقييم مقدرة مقدمي خدمات المدن لتنفيذ المشروعات الحكومية.وفي السياق ذاته، المرتبط بتحسين آليات إدارة المشاريع، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن التطبيق الإلزامي لكود البناء السعودي على القطاع السكني بعد 6 أشهر، ويتضمن كود البناء السعودي 17 كود فرعي، يتضمن تفاصيل اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية الأخرى.وتضمنت الإنجازات ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسهيل وأتمتة إجراءات الخدمات البلدية، فقامت بتدشين مراكز الخدمات المتنقلة، والتي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات البلدية لجميع فئات المجتمع، ومنهم ذوي الإعاقة وكبار السن، والمرضى في المستشفيات والسجناء.كما تم إطلاق تطبيق "راصد" لرصد التشوه البصري في أمانات عسير، والطائف، وحائل، وجازان، وتبوك،والأحساء، وجدة كبداية. إضافة إلى إطلاق نظام المعلومات البلدي الإحصائي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الحصول على البيانات الحضرية في المدن السعودية.ودشنت الوزارة مراكز تجربة العميل في الأمانات، والتي تهدف إلى تسهيل تفاعل المواطنين مع المنصات الإلكترونية المختصة.وبهدف تحسين تجربة العميل، وتطوير المباني والمرافق، تم إلزام المحلات والمراكز التجارية بتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة، وتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المراكز التجارية الكبرى بتوفير وتشغيل مراكز ضيافة للأطفال. وذلك في المراكز التجارية التي تزيد مساحتها عن 40 ألف متر، على ألا تقل مساحة مركز ضيافة الأطفال عن 50 متر مربع. وتضمنت تعليمات الوزارة مهلة تمتد حتى 6 أشهر للمراكز الكبرى للتنفيذ.وفي سياق أنسنة المدن، حققت الوزارة مستهدف 80 حديقة بمختلف أحياء مدينة الخبر كبداية، وذلك على مساحة 9925 متراً مربعا ، بهدف زيادة نصيب الفرد في المدينة من المساحات الخضراء والأماكن العامة.وبهدف زيادة المشاركة المجتمعية، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية " بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في 5 مناطق في المملكة.وشارك أكثر من 5 آلاف متطوع في أكثر من 150 فعالية، تم خلالها تنسيق وتشجير الحدائق، ومعالجة التشوهات البصرية، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //17:15ت م0096

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