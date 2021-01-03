السعودية اليوم / باكستان تسجل 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.

// انتهى //

16:34ت م

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إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 486634 حالة، منها 35663 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.// انتهى //16:34ت م0090

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