شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

وأضاف الديوان ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، أنه سيصلى على جثمان الراحل يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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