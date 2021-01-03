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السعودية.. وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن .. وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي  اليوم الأحد وفاة  الأمير  خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

 

وأضاف الديوان ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس،  أنه سيصلى على جثمان الراحل  يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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