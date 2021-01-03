شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مسام” ينتزع 1.300 لغم في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 5:11 مساءً, 3 يناير 2021 م المناطق - واس تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2020م من انتزاع 1.300 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و423 لغمًا مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 208.505 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “مسام” ينتزع 1.300 لغم في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.