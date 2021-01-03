شكرا لقرائتكم خبر عن رحلتان أسبوعياً.. تشغيل الطيران بين نجران والدمام والان نبدء بالتفاصيل
وتقرر وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحاً، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحاً، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.
يذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية، تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الناقل الوطني للمملكة.
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