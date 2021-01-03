شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: "مؤتمر كورونا" الخميس بدلا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه تقرر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود -بإذن الله- في موعده المعتاد الأسبوع القادم.

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