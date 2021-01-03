شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 35 طنًا سلال غذائية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طنًا و524 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,992 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.