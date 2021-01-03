شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائز بجائزة الاعتدال .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

يُعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً الاثنين الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020.

وتُعد الجائزة التي تشكل انعكاسا لتوجه الدولة بشكل عام في مجال الاعتدال بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد انه "لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك"، أحد أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية وتطبيقاتها ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، و تعد رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبنى للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة التي يشرف عليها معهد الامير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز إلى إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم جهودها في ذلك، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للشخصيات التي عززت الاعتدال فكرا وتطبيقا في كافة المجالات .

يذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".

و ذهبت الجائزة في دورتها الأولى لباحثين ومختصين في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب.

بينما فاز بها في الدورة الثانية معالي الدكتور محمد العيسى المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي ، وحصد الجائزة في دورتها الثالثة معالي الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية .

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن جائزة الإعتدال تعد فريدة من نوعها كونها تضع الإعتدال معيارا يتم من خلاله منح الجائزة ونسعى في كل عام أن يتقلد الجائزة من يستحقها.

وأضاف اليوبي أن الجائزة تدعم الجهود السعودية في تعزيز الاعتدال بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله وأكد معاليه ان هذه الجائزة أحد الافكار المميزة والنوعية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وشكر سموه على دعمه لها منذ دورتها الاولى، كا ثمن الدور الكبير لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ نظير دعمه للمعهد وبرامجه.

وأضاف أنه خلال الأعوام الماضية حرص المعهد على عقد شراكات مع عدة جهات من بينها وزارة التعليم من خلال مركز الوعي الفكري الذي يعزز مفاهيم

الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتوضيح الأفكار الدخيلة المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة وليست منه في شيء.