تطبيق توكلنا : استعراض الهوية الوطنية الرقمية لا يغني عن الأصلية

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن خدمة استعراض الهوية الوطنية الرقمية إلكترونيًا على التطبيق لا تغني من حمل بطاقة الهوية الوطنية الحقيقية.

وتلقى التطبيق سؤالًا عبر تويتر من أحد المواطنين قال فيه : التحديث الأخير لتطبيق توكلنا فيه جميع المعلومات الضرورية لنا، وأضيف لها مؤخرًا صور استمارة السيارة ورخصة القيادة.. هل يكون بديل للمحفظة وهل ممكن نعتمد عليه بالتنقل بدون البطاقات الأصلية؟

ورد تطبيق توكلنا بالقول : خدمة استعراض الهوية الوطنية الرقمية حاليًا لا تغني عن حملك لوثيقة الهوية الوطنية الأساسية.

