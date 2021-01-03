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2021-01-03 المرور السعودي : استخراج بدل فاقد رخصة القيادة في 4 خطوات متابعات الخليج 365 - الرياض كشف المرور السعودي اليوم الأحد، عن خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة في المملكة. وأوضح المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” الخطوات الكاملة لاستخراج بدل الفاقد، وجاءت كالتالي: 1- الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور.

2- سداد الرسوم والمخالفات.

3- مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة.

4- التقدم بالطلب. وكانت الإدارة شدَّدت الأسبوع الماضي، على ضرورة سداد المخالفات المرورية، قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بالمركبات، وهذا يدخل في الإجراءات النظامية، التي دشنتها الإدارة في الفترة الأخيرة. يذكر أن رسوم بدل فاقد رخصة القيادة حسب الجدول التالي: م فئة الرخصة رسم الرخصة السنوي رسم التجديد السنوي رسم التالف والمفقود 1 رخصة قيادة خاصة 40 ريال 40 ريال 100 ريال 2 رخصة قيادة عامة 40 ريال 40 ريال 100 ريال 3 رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال 100 ريال 100 ريال 4 رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريالا 20 ريالا 100 ريال 5 تصريح قيادة مؤقت 100 ريال — 100 ريال



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