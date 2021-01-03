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طريقة تغيير زمرة الدم على رخصة القيادة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المرور السعودي عن طريقة تغيير زمرة الدم على رخصة القيادة الشخصية حال تم تدوينها بطريق الخطأ.
وقال المرور ردًا على سؤال من أحد الأشخاص عبر تويتر إنه يجب أولًا مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة بعد حجز الموعد والتقدم بطلب تغيير الزمرة.
وكان أحد الأشخاص قال إنه أجرى تحليل دم مؤخرًا واكتشف أنه مختلف عما هو مدون في رخصة القيادة طالبًا الاستعلام عن الخطوات.
وفي سياق متصل قال المرور إنه لا يمكن نقل ملكية مركبة دون إجراء الفحص الدوري، قائلًا من شروط نقل ملكية المركبة، سريان الاستمارة والفحص الدوري.
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