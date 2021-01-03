شكرا لقرائتكم وزارة الحرس الوطني تدعو الخريجين والخريجات لشغل 86 وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2021-01-03 وزارة الحرس الوطني تدعو الخريجين والخريجات لشغل 86 وظيفة من المرتبة الخامسة حتى الثامنة في عدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة على الموقع (https://www.hrsd.gov.sa/). وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتاحة تشمل من المرتبة الخامسة حتى الثامنة في التخصصات التالية :



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