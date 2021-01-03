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فيديو.. الجبير يتلقى لقاح كورونا : أتمنى من الجميع التطعيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض.
وشكر الجبير القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الصحة وكافة أبطال الصحة في كل القطاعات على ما بذلوه من أجل توفير الحماية والوقاية اللازمة من هذا الوباء.
وأكد الجبير أن الجهات الصحية في المملكة ما كان لها أن تسمح باستخدام هذا اللقاح إلا بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته داعيًا الجميع إلى الحصول على اللقاح لضمان أكبر حماية ممكنة.
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