شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 49.733 بلاغا من رواد المساجد عن الاحترازات والصيانة في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال عام 2020، الموافق للفترة من 1441/5/5هـ - 1442/5/16هـ، 49.733 اتصالا وبلاغا إلكترونيا، منها (44.918) اتصالا عن طريق الرقم الموحد (1933)، وعدد (4815) بلاغا إلكترونيا عن طريق خدمة التواصل مع المستفيدين في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله ومرتاديها، وتحقيق رسالة وأهداف الوزارة العامة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كاشفا أن فريق إدارة خدمات المستفيدين تابع وعالج البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20.863) بلاغاً، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد بلغت (10.073)، وبخصوص مكبرات الصوت بلغت (5396)، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلاغاً، وبطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفساراً، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغاً واستفساراً.