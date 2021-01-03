شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي» انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه يوم غد (الاثنين) الموافق 1442/5/20. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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