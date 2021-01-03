شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عقد مؤتمر مستجدات «كورونا» الخميس القادم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19) هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق 2021/1/7 الساعة 3:35 عصراً بدلاً من اليوم (الأحد) 2021/1/3.
ووفقا لحساب المتحدث باسم وزارة الصحة في «تويتر»، فسيقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.
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