شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عقد مؤتمر مستجدات «كورونا» الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أنه تقرر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19) هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق 2021/1/7 الساعة 3:35 عصراً بدلاً من اليوم (الأحد) 2021/1/3.

ووفقا لحساب المتحدث باسم وزارة الصحة في «تويتر»، فسيقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.