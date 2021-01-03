شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه الـ 92.. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس، الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية، وتمت خلاله مناقشة السياسة الوطنية للأدوية لإيجاد إطار يضم جميع الإجراءات والأنشطة في القطاع الدوائي في المملكة، وذلك بإشراك جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقد اطّلع المجلس على خطة حوكمة البيانات للقطاعات الصحية التي قدمها المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالإضافة إلى وضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة؛ وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية وتسهيل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.

كما جرى خلال الاجتماع الاطّلاع على المقترح المقدم من مركز البحوث والدراسات الصحية بالمجلس الصحي السعودي بشأن القواعد المنظمة لمشاركة البيانات البحثية والعينات الحيوية واستخدامها في الأغراض البحثية وإتاحة الوصول إليها بشكل آمن، وهو تحفيز لعملية الابتكار والتطوير البحثي للقطاع الصحي تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

كما تم الاطلاع على مقترح مشروع سجل التطعيمات كقاعدة بيانات موحده لرصد جميع التطعيمات المقدمة في جميع المرافق الصحية في المملكة، التي تشمل التطعيمات الموسمية، تطعيمات المواليد، بالإضافة إلى تطعيمات الكبار.

وقد استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية لصحة كبار السن وخططها التنفيذية التي أعدتها وزارة الصحة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية، تمهيداً للموافقة عليها.