«الزكاة والدخل»: يمكن الاطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي «أون لاين»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، أن خدمة «بيانات المستفيدين» تتيح للمستفيد والقائم بالصرف إمكانية الاطلاع على بيانات وتفاصيل المعاش التقاعدي بشكل مباشر وفوري.

وعبر حسابها على «تويتر» أوضحت الهيئة، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي من خلال الرابط: Link symbol|https://ppa.pension.gov.sa/U8RkKKQT.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن خدمة بيانات المستفيدين تسمح للمستفيد والقائم على الصرف بعرض «اسم المستفيد ـ رقم الوكالة ـ تاريخ بداية الوكالة ـ تاريخ انتهاء الوكالة ـ اسم القائم بالصرف ـ تاريخ انتهاء الوكالة ـ اسم القائم بالصرف ـ العلاقة بالمتعاقد ـ قيمة المعاش الشهري ـ حالة المعاش».

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