حصيلة رسمية توضح التفاصيل..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بتسجيل 35 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 24 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 7 حالات والمدينة المنورة 5 حالات والقصيم 3 حالات.
وتم تسجيل حالتين في كل من الحدود الشمالية وعسير، وتسجيل حالة واحدة في مناطق: نجران، وجازان، وحائل.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 7 حالات وفاة، و180 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 354443 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. خريطة إصابات كورونا في السعودية.. الرياض ومكة في المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.