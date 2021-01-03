بالأرقام.. خريطة إصابات كورونا في السعودية.. الرياض ومكة في المقدمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بتسجيل 35 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 24 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 7 حالات والمدينة المنورة 5 حالات والقصيم 3 حالات.

وتم تسجيل حالتين في كل من الحدود الشمالية وعسير، وتسجيل حالة واحدة في مناطق: نجران، وجازان، وحائل.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 7 حالات وفاة، و180 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 354443 حالة.