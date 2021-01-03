عادل الجبير يتلقى لقاح كورونا بمركز التطعيم في الرياض

ضمن الخطة الوطنية للقاح..
تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اليوم الأحد، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
وتلقى أمس السبت، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، لقاح فيروس كورونا. وعقب تلقيه اللقاح، دعا آل الشيخ عموم السعوديين إلى أخذ التطعيم، قائلًا: «إن التطعيم نعمة من نعم الله».
وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، كشف عن الإقبال على أخذ التطعيم بعد تجاوز عدد المسجلين لتلقي لقاح فيروس كورونا 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الإقبال ما زال متزايدًا على التسجيل.
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