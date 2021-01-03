إطلاق خدمة الشكاوى بقطاع العمالة المنزلية عبر «مساند»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيًا، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة مساند.

ووفقًا لذلك، سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذه الخدمة تمَّت أتمتتها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث تمَّ تقليص مدة الحل، لتبدأ بالتقديم إلكترونيًا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي، وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم تتم دراسة الشكوى والبتّ فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونيًا عبر بوابة مساند الإلكترونية من خلال الرابط بالضغط هنا.

وأكّدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أنَّ المنصة الإلكترونية لـ«مساند» تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونيًا عبر الرابط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.

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