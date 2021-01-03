«الصحة» تعلن تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 180

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 363061 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 180 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 354443 حالة.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6246 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 2372، والحالات الحرجة 358 حالة.

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