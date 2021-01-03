أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية الجديد

تمنى له التوفيق والنجاح..

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد الرشود بمناسبة تعيينه. وتمنّى أمير الرياض التوفيق والنجاح لرئيس محكمة الأحوال الشخصية الجديد. اقرأ أيضًا: أمير الرياض يستقبل مدير السجون بالمنطقة

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