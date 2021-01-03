أمانة العاصمة المقدسة توضح طريقة التسجيل في تطبيق «صحتي» عبر شاشات إلكترونية

بثت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تشغيل وصيانة الإنارة عبر الشاشات الإلكترونية الموزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية لشرح طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا بمشاركة إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد بن محمد الشريف أنَّ الأمانة حريصة على توعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافةً إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم للطريقة الصحيحة للتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح الأمن، مشيرًا إلى أنَّ الأمانة أنتجت مجموعة من القوالب التوعوية، بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على طريقة التسجيل حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وبيّن «الشريف» أنَّ هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى استمرار الحملات التوعوية من أمانة العاصمة المقدسة لخدمة جميع المواطنين والمقيمين.