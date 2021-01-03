الفيصل يعلن غدا الفائز بجائزة الاعتدال 2020

يُعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، غدا، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020. وتُعد الجائزة، التى تشكل انعكاسا لتوجه الدولة بشكل عام في مجال الاعتدال، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد أنه «لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا، ويستغل عقيدتنا السمحة في تحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال، واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك»- أحد أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية وتطبيقاتها، ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخليا وخارجيا، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، ورافدا من الروافد المؤكدة نهج المملكة العربية السعودية المتبنى الفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها، وتبين الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل، وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

تهدف الجائزة، التي يشرف عليها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم جهودها في ذلك، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، بالإضافة إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للشخصيات التي عززت الاعتدال، فكرا وتطبيقا، في كل المجالات.

يذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان، وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، في ظل منهجه الدائم (لا للتطرف - لا للتكفير - لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة. إنه الدين والحياة. إنه الإسلام والحضارة. إنه منهج الاعتدال السعودي).

وذهبت الجائزة، في دورتها الأولى، لباحثين ومختصين في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب. بينما فاز بها، في الدورة الثانية، الدكتور محمد العيسى، المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، وحصدها في دورتها الثالثة الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، الدكتور عبدالرحمن اليوبي: «جائزة الاعتدال تعد فريدة من نوعها، كونها تضع الاعتدال معيارا يتم من خلاله منح الجائزة، ونسعى في كل عام لأن يتقلد الجائزة من يستحقها». وأضاف «اليوبي» أن الجائزة تدعم الجهود السعودية في تعزيز الاعتدال بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، مؤكدا أن هذه الجائزة أحد الأفكار المميزة والنوعية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ورؤيته في بناء الإنسان والمكان، وشكره على دعمه لها منذ دورتها الاولى.

كما ثمن الدور الكبير لوزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، نظير دعمه المعهد وبرامجه. وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية حرص المعهد على عقد شراكات مع عدة جهات، من بينها وزارة التعليم، من خلال مركز الوعي الفكري الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتوضيح الأفكار الدخيلة المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة وليست منه في شيء.