أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لجمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فيما رأس أيضا عبر الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية لمراكز الأحياء. واستعرض الاجتماع البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، كما اعتُمدت مبادرات‏ الخطة الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء: مبادرة سواعد الأحياء، وجاري، وحي أجمل.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.