167 ألف مسجل في منصة طلبات تملك وتعديل العقارات

وأكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنّه التزاماً بالإجراءات الاحترازية، تم إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة «إحكام» لمواعيد زيارة فروع اللجان عند الحاجة، كما خصّصت الهيئة مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصاً على خدمتهم وتعريفا بالشروط والوثائق المطلوبة وآلية التقديم، إضافةً إلى الرد على الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب «إحكام» على تويتر ehkaam_sa وكذلك عبر البريد الإلكتروني infoehkaam.sa.
وأفادت أنّ المنصّة توفّر الخدمات كافة لجهة تسجيل الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني من أي موقع وفي أي وقت، ودون الحاجة إلى زيارة الفروع، تسهيلا على المستفيدين وعدم تكبّد عناء ومشقة الحضور إلى الفروع. وأشارت إلى أنّ استقبال طلبات التملّك أو التعديل على العقارات يتم عبر منصّة «إحكام» الرقمية بعد الدخول والتسجيل فيها، واختيار أيقونة تقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق مستنداتها، وقيام المستفيد بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي.
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