شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات مستثناة.. إجراءات الدخول إلى البحرين عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك الملك فهد عن بعض التعليمات الخاصة بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم.

جاء في التعليمات أنه يترتب على المسافرين القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد إجراء الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا قبل الوصول في إحدى المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين، حيث تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، ويُعفى الأطفال ممن هم دون سن الـ6 سنوات من إجراء الفحص المختبري.

وبإمكان المسافر إجراء الفحص المختبري على نفقته عند الوصول بكلفة 40 دينار ويمكن دفعها مسبقا عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو من خلال زيارة بوابة الحكومة الالكترونية.

كما يمكن للمسافرين إجراء الفحص عند الوصول في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد ويمكن دفع الرسوم عند الوصول نقدًا أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وعلى جميع الخاضعين للفحص المختبري الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور نتيجة الفحص المختبري، وعلى المسافرين الذين سيقيمون لفترة تمتد لأكثر من 10 أيام أو أكثر في البحرين، إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للمملكة، وذلك في مركز الفحص من المركبات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، علمًا بأنه لن تكون هناك تكلفة إضافية للفحص الثاني.

ويُستثنى من دفع الرسوم الدبلوماسيون المعتمدون وعوائلهم، العائدون من مهمة حكومية رسمية، العسكريون الأجانب ضمن مهمات رسمية وعوائلهم، العائدون من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقيهم، المشاركون في التجارب السريرية للقاح "كوفيد 19" في البحرين.