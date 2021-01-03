شكرا لقرائتكم خبر عن "كتابات العدل المتنقلة" تتيح خدماتها لمن هم في عمر الـ65 والان نبدء بالتفاصيل

- 43 ألف عملية توثيقية منذ 2017 والخدمات تصل 26 مدينة

أعلنت وزارة العدل، توسع كتابات العدل المتنقلة، في خدمة شريحة كبار السن، لتشمل من هم في عمر الـ65 عامًا وأعلى، بدلاً من الـ70، بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكدت الوزارة، أن عدد العمليات التوثيقية التي قدمتها كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها في 2017، بلغ نحو 43 ألف عملية.

وأوضحت الوزارة أن كتابات العدل المتنقلة وصلت إلى 26 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

وأشارت العدل إلى أن مبادرة "كتابات العدل المتنقلة"، تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصل كاتب العدل إلى المستفيد حيثما كان، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم 1950، أو البريد الإلكتروني [email protected]