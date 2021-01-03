شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يتلقى اللقاح ويدعو الجميع لأخذه والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بعد تلقيه لقاح كورونا : من المستحيل أن تجلب الجهات المعنية لقاح ضار، ونتمنى من الجميع أخذ اللقاح.

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