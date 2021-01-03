طريقة معرفة رقم موبايلي وهوية الشريحة

قد يواجه بعض مستخدمي شرائح شركة موبايلي مشكلة نسيان رقم الجوال الخاص به، لهذا توفر شركة موبايلي لعملائها، إمكانية معرفة رقم موبايلي بأكثر من طريقة، وشركة موبايلي من أهم شركات الاتصالات بالمملكة، تتيح لعملائها العديد من الخدمات، وقد بدأت الشركة منذ عام 2005 في إطلاق عملياتها التجارية بمختلف أنواعها، لتتمكن من تسجيل نحو مليون مشترك، خلال أول 90 يوم فقط من عملها.

معرفة رقم موبايلي

تتيح شركة موبايلي لعملائها العديد من الاختصارات التي يمكن من خلالها التعرف على رقم الشريحة، بحيث تتيح الشركة لجميع العملاء، إمكانية معرفة رقم الشريحة بالاتصال على الكود *222#، وستصلك على الهاتف رسالة نصية توضح رقم الشريحة الخاص بك.

معرفة رقم هوية شريحة موبايلي

تتيح الشركة للعملاء إمكانية تسجيل تسجيل أكثر من شريحة بنفس رقم الهوية، وفي تلك الحالة، يمكن أن يتم تسجيل شريحه برقم هوية مواطن بدون علمه، ولهذا يبحث المواطنين وبشكل مستمر عن طريقة يمكن من خلالها معرفة الشرائح المسجلة على رقم الهوية، ويمكن الوصول للخدمة من خلال إرسال رسالة على الرقم 616166 بها رقم هويتك.

معرفة رقم الشريحة من الرقم التسلسلي

يمكن لعملاء شركة موبايلي بكل سهولة الإطلاع على رقم الشريحة من خلال الرقم التسلسلي لها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالاتصال على رقم خدمة عملاء الهاتف.

قم بطلب تفعيل الشريحة وزود العميل بالأرقام التسلسلية.

بعد تفعيل الشريحة، قم بسؤال الموظف عن رقم شريحة الهاتف وسيقوم العميل بتزويدك بالرقم.

يمكنك كذلك الوصول للرقم بإرسال رسالة لشخص آخر أو من خلال الاتصال على أحد أصدقائك.

معرفة رقم شريحة البيانات موبايلي

شريحة البيانات من موبايلي هي الشريحة التي لا يمكن إجراء اتصالات من خلالها، ولكنها خاصة باستخدام الانترنت فقط، ويمكن للعميل في تلك الحالة، معرفة رقم الشريحة من خلال الاتصال على الكود *222 #.