السعودية | كفى تختتم 2020 بأكثر من ربع مليون مستفيد .. وآلاف المتعالجين من السموم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 2:03 مساءً, 3 يناير 2021 م
المناطق- الرياض
اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة العام 2020 بأكثر من ربع مليون مستفيد وآلاف المقلعين عن السموم وذلك من خلال برامجها التوعوية عن بعد التي أطلقتها خلال العام عبر فريقها التوعوي والتثقيفي.
وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أن 261184 فرداً من كافة الأعمار استفادوا من 511 لقاء تثقيفياً وتوعوياً بفروع كفى بجدة والطائف ومكة والليث والقنفذة وبحره ، حيث كانت برامج جيل ونقي وخاشع وآمن وأحياء نقية ومهارات حياتية ، بالإضافة إلى فعاليات الأيام العالمية للتدخين والتبغ والمخدرات والمتلقيات المتنوعة وأكاديمية كفى الرياضية سبباً في إقلاع 4595 فرداً من كلا الجنسين عن التدخين والسموم.
فيما أكد مدير عام الجمعية الأستاذ أبراهيم بن أحمد الحمدان أن عمل الجمعية لم يتوقف خلال جائحة كورونا بل قام فريقها الميداني والتطوعي بتوصيل العلاج للمستفيدين إلى منازلهم ، وكثفت حملاتها التوعوية والتثقيفية عن بعد والتي حصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة وآلاف التفاعلات والاستفسارات من الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.
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