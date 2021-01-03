شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإصابات تنخفض دون الـ100 لأول مرة منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم ، انخفاض إصابات كورونا دون المئة لأول مرة منذ 9 أشهر، حيث تم تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و 180 حالة تعافٍ و7 حالات وفاة في المملكة.

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