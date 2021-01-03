شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تستقبل 10 آلاف بلاغ حول الاحترازات بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن فريق إدارة خدمات المستفيدين قام بمتابعة ومعالجة البلاغات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها، وقد شملت هذه البلاغات والاستفسارات عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث شملت خدمات المساجد وصيانتها (20863) بلاغاً، وبلاغات بخصوص احترازات جائحة كورونا بالمساجد بلغت (10073)، وبخصوص مكبرات الصوت بلغت (5396)، وبشؤون المتبرعين (801) بلاغ، وبخدمات منسوبي المساجد (5283) بلاغاً، وبطلبات تعيين منسوبي المساجد (4441) استفساراً، وبشؤون الدعوة وتحفيظ القرآن الكريم (852)، وبخدمات الوزارة الأخرى (2024) بلاغاً واستفساراً.
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