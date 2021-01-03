اجتماعي / " أصدقاء البيئة " مبادرة توعية تثقيفية بمحافظة صبيا



صبيا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة بلدية محافظة صبيا اليوم ، مبادرة " أصدقاء البيئة " وذلك بحديقة الملك فهد ، ضمن فعاليات حملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي الحدائق العامة و المنشآت التجارية.

وأوضحت بلدية صبيا أن المبادرة التي تستمر لمدة " 17 " يوماً بمشاركة الفرق التطوعية بأمانة المنطقة ، تهدف لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس

// انتهى//

14:29ت م

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صبيا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة بلدية محافظة صبيا اليوم ، مبادرة " أصدقاء البيئة " وذلك بحديقة الملك فهد ، ضمن فعاليات حملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي الحدائق العامة و المنشآت التجارية.وأوضحت بلدية صبيا أن المبادرة التي تستمر لمدة " 17 " يوماً بمشاركة الفرق التطوعية بأمانة المنطقة ، تهدف لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا ، و ترسيخ صورة التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي ، وتكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع بما يحقق السلامة للجميع .// انتهى//14:29ت م0054

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