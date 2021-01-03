السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي



بريدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً مفصلاً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي السنوي لعام 2020م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم قائدة فريق ارتواء التطوعي سارة المزيني وأعضاء الفريق.

وأكد سموه أهمية العمل التطوعي ونشر ثقافته كونه يعزز تكافل المجتمعات وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع, مشيراً إلى أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في الأعمال التطوعية, متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن الغالي.

من جانبها، أوضحت قائدة الفريق الدور الذي يقدمه الفريق وإسهاماته الفعّالة في العديد من المواقف والحالات الإنسانية وإنجازات الفريق المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مبينةً أن الفريق يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الفعالة للمجتمع, وتنمية الأواصر الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش.

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13:58ت م

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