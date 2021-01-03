السعودية اليوم / الإمارات تسجل 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.

// انتهى //

13:57ت م

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أبوظبي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 1609 حالات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 213.231 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 679 حالة وفاة.// انتهى //13:57ت م0050

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