السعودية اليوم / انطلاق فعاليات " المهرجان الشبابي " بمنتزه الغضا البري بعنيزة



عنيزة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واس

انطلقت أمس فعاليات " المهرجان الشبابي " في منتزه الغضا البري بمحافظة عنيزة، الذي ينفذه مكتب وزارة

واشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات أبرزها المعارض المتنوعة الموجهة للشباب كمعرض التوعية بالأمن الفكري التابع لإمارة منطقة القصيم، الذي يقدم الرسائل التوعوية لتعزيز الأمن الفكري، ومعرض لإدارة مكافحة المخدرات بعنيزة، إضافة إلى ركن للفرق التطوعية التوعوية لتعزيز الجوانب التطويرية والتثقيفية، وركن للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وغيرها .

كما تضمن المهرجان عدداً من العروض الترويحية كمسرح الطفل والفنون الشعبية وساحة للألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية، وعروض الدراجات النارية والهوائية والألعاب الذهنية والإلكترونية .

// انتهى //

13:53ت م

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عنيزة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واسانطلقت أمس فعاليات " المهرجان الشبابي " في منتزه الغضا البري بمحافظة عنيزة، الذي ينفذه مكتب وزارة الرياضة بالقصيم تحت إشراف الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب، ويستمر خمسة أيام.واشتمل المهرجان على عديد من الفعاليات أبرزها المعارض المتنوعة الموجهة للشباب كمعرض التوعية بالأمن الفكري التابع لإمارة منطقة القصيم، الذي يقدم الرسائل التوعوية لتعزيز الأمن الفكري، ومعرض لإدارة مكافحة المخدرات بعنيزة، إضافة إلى ركن للفرق التطوعية التوعوية لتعزيز الجوانب التطويرية والتثقيفية، وركن للفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وغيرها .كما تضمن المهرجان عدداً من العروض الترويحية كمسرح الطفل والفنون الشعبية وساحة للألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية، وعروض الدراجات النارية والهوائية والألعاب الذهنية والإلكترونية .// انتهى //13:53ت م0048

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