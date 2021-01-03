السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في موقعين



مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في موقعين بالمنطقة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة " موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الفريع لمدة يوم واحد، وغداً ستقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة لمدة يوم واحد.

يشار إلى أن الوحدات المتنقلة تقدم للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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13:42ت م

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