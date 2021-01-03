السعودية اليوم / بدء التحويل الداخلي بين الكليات بجامعة الحدود الشمالية



عرعر 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية بدء فتح خدمة التحويل الداخلي الإلكتروني بين الكليات اعتبارًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام عبر الخدمة الذاتية باستثناء الكليات الصحية وطلبة 2021 م.

وأوضحت العمادةُ أن التحويل الداخلي يتطلب شروطًا معينة منها أن يكون قد أمضى فصلًا دراسيًّا على الأقل في الكلية التي يرغب التحويل منها بحيث لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب عن (12) وحدة معتمدة، وألا يكون منقطعًا أو مؤجلًا أو معتذرًا عن الدراسة من الكلية التي يرغب التحويل منها، وألا يقل معدله التراكمي عند التحويل عن (2من 5) وغيرها من الشروط المعلنة عبر موقع الجامعة.

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13:38ت م

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