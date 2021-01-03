السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بنجران تنفذ خطتها التوعوية خلال إجازة منتصف العام



نجران 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خطته الميدانية والتوعوية خلال إجازة منتصف العام، عبر تكليف العدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني بالمنطقة ومحافظاتها.

وتهدف الخطة الميدانية إلى تقديم الإرشادات التوعوية والدينية في الأماكن العامة والمنتزهات والمجمعات التجارية التي تتضمن تفعيل حملة "الصلاة نور" للتنبيه بأداء الصلاة جماعة ونشر المصليات المتنقلة،إلى جانب الحث على المحافظة على الآداب العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية ،وأهمية اغتنام الوقت فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران بالإنابة عبدالله بن علي النجراني، أهمية قيام المشاركين بالعمل الميداني بالتقيد بالإجراءات الوقائية وفق التعليمات المتبعة وأداء أعمالهم الميدانية بالحكمة والموعظة الحسنة لحقيق أهداف الخطة التوعوية.

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13:31ت م

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