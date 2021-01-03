السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تنظم "دورة الشرق الأوسط التاسعة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال" افتراضياً



الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

ينظم كرسي الأمير عبدالله بن خالد لأبحاث حساسية القمح "سلياك" دورة الشرق الأوسط التاسعة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال اِفْتِرَاضِيًّا خلال الفترة من 11 الى 15 جمادى الثاني الموافق 24 إلى 28 يناير.

وأوضح مشرف كرسي الأمير عبدالله بن خالد لأبحاث حساسية القمح سلياك الدكتور أسعد بن محمد عسيري أن الدورة ستقام اِفْتِرَاضِيًّا بمشاركة أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، بالإضافة إلى المملكة، مضيفاً أنه ستتم مناقشة العديد من المحاور المهمة كمرض سيلياك، والتهاب القولون التقرحي، وزراعة البنكرياس، والارتجاع المعدي المريئي، والإمساك، والأدوية الحديثة لعلاج تقرحات الأمعاء، وانسداد القناة المرارية، ومتابعة الأطفال بعد زراعة الكبد.

يذكر أن الدورة معتمدة من الهيئة

// انتهى //

13:27ت م

0044



الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسينظم كرسي الأمير عبدالله بن خالد لأبحاث حساسية القمح "سلياك" دورة الشرق الأوسط التاسعة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال اِفْتِرَاضِيًّا خلال الفترة من 11 الى 15 جمادى الثاني الموافق 24 إلى 28 يناير.وأوضح مشرف كرسي الأمير عبدالله بن خالد لأبحاث حساسية القمح سلياك الدكتور أسعد بن محمد عسيري أن الدورة ستقام اِفْتِرَاضِيًّا بمشاركة أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، بالإضافة إلى المملكة، مضيفاً أنه ستتم مناقشة العديد من المحاور المهمة كمرض سيلياك، والتهاب القولون التقرحي، وزراعة البنكرياس، والارتجاع المعدي المريئي، والإمساك، والأدوية الحديثة لعلاج تقرحات الأمعاء، وانسداد القناة المرارية، ومتابعة الأطفال بعد زراعة الكبد.يذكر أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية لِلتَّخَصُّصَاتِ الصحية بواقع 10 ساعات تعليمية، وللتسجيل [email protected] او [email protected] // انتهى //13:27ت م0044

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