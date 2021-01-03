السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض



الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد الرشود بمناسبة تعيينه.

وتمنى سموه التوفيق والنجاح له .

// انتهى //

13:18ت م

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