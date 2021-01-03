استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

الأحد 3 يناير 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 3 يناير 2021، في شركات الصرافة وبعض فروع البنوك في الفنادق والمطارات.



سجل سعر الريال السعودي في مصر، لدى البنك المركزي المصري مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل لدى البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية.

سجل سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

وارتفع سعر الدولار بشكل طفيف لدى البنك التجاري الدولي، ليتراوح سعره بين 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى البنك العربي الأفريقي والبنك المركزي المصري.

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، بينما لدى ماكينات الصراف الآلي في البنك الأهلي المصري سجل سعر 19.16 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.22 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في مصر، عند فتح التعاملات صباح الأحد، سجل لدى البنك المركزي المصري 21.41 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع، ولدى البنك العربي الأفريقي سجل نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع، بينما لدى بنك الكويت الوطني سجل 21.32 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ولدى بنك الكويت الوطني سجل 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 51.52 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، بينما لدى البنك العربي الأفريقي سجل 48.62 جنيه للشراء، و51.56 جنيه للبيع.