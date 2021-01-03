شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرات القهوة " .. مبادرة لإعادة تدوير مخلفات القهوة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

• مها الوابل : تحقيق الاستدامة من خلال استخدام مخلفات القهوة كسماد للتربة

أطلق مركز الإبداع البلدي بالتعاون مع بلدية وسط الدمام، المبادرة التجريبية (خيرات القهوة) والتي تهدف إلى الاستفادة من بقايا القهوة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد (coffee compost) ومعالج للتربة كونها تحتوي على العديد من المعادن والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو النباتات.

وقالت مها الوابل مديرة مركز الإبداع البلدي، إن المبادرة هي تجربة شخصية منذ 2010 ، تعمل على الاستفادة من مخلفات القهوة في الزراعة ، حيث يتم اسنخدامها كسماد وفي النفس الوقت تكون رائحة التربة ذكية وتعطى مظهر حسن للنبات ، وتلك المبادرة تعمل على واعادة تدوير المخلفات والاستدامة.