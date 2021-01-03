شكرا لقرائتكم خبر عن "سيهات جميلة" .. 300 متطوع لتنظيف كورنيش الغدير والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة القطيف مبادرة ‫(سيهات جميلة) لتنظيف كورنيش الغدير بسيهات، وذلك بالشراكة مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ونادي الخليج الرياضي و أصدقاء البلدية والعديد من الفرق التطوعية في المحافظة، بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة بمختلف الأعمار، و تهدف إلى توعية المرتادين للواجهات البحرية بأهمية المحافظة على البيئة وتحسين المشهد الحضري

وتأتي هذه المبادرة التي نفذتها بلدية سيهات للمحافظة على كورنيش الغدير نظيفا يجذب الجميع للاستمتاع والراحة فيه، ولغرس أهمية خدمة المجتمع والبيئة وتعليم الناشئة من المجتمع أهمية العمل التطوعي والمحافظة على البيئة والمرافق العامة، في مشهد يعزز من ثقافة المسؤولية المجتمعية وإشاعة روح التعاون بين أفراده والبلدية.

من جهته قال رئيس بلدية سيهات المهندس عبد المحسن الغريافي أنه استشعارا للمسؤولية بادرت مجموعات من الشباب والفتيات من مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف بالمشاركة تطوعا في حملات تنظيف شواطئ سيهات بإشراف بلدية المحافظة والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، في مسعى مبتغاه الأسمى أن تظل الواجهات البحرية على امتداد السواحل خالية من الملوثات.