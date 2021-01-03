سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 3 يناير 2021.. هبوط جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية (السوداء)،اليوم الأحد.

وسجل متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية الجزائرية 207 دنانير مقابل 210 للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وحقق سعر اليورو الأوروبي لدى بنك الجزائر المركزي 162.44 دينار للشراء، و162.38 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى البنوك 132.13 دينار للشراء و132.12 للبيع، فيما بلغ الدولار لدى تعاملات السوق السوداء 171 دينارا للشراء مقابل 176 للبيع.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني فقد بلغ في السوق الموازية 219 دينارا للشراء مقابل 225 للبيع، وفي البنوك تراجع السعر إلى 180.251 دينار للشراء، و180.296 للبيع.

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وبلغ سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية في الجزائر44 دينارا للشراء و45 دينارا للبيع، فيماسجل في بنك الجزائر المركزي 35.216 دينار للشراء، و35.222 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية (السوداء)، 44 دينارا للشراء و45 دينار للبيع،فيما سجل لدى البنوك الرسمية سعر 35.96 دينار للشراء، و35.97 دينار للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي فقد بلغ لدى البنوك 433.76 دينار للشراء و434.38 دينار للبيع.

ويتوقع أن تتراجع احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر لأقل من 47 مليار دولار في العام الجاري، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين، وذلك حسب موازنة 2021 التي تنتظر موافقة الرئيس الجزائري عليها.

وحسب المركزي الجزائري، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة بين 2014 و2019، بنسبة 65%.