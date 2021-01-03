هل يتم تمديد التأشيرة تلقائياً؟ منصة أبشر تجيب

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت منصة أبشر، أنه لا يتم تمديد التأشيرة تلقائياً حيث يتطلب من صاحب العمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خلال المنصة.

جاء ذلك في تقرير نشرته منصة أبشر كشفت من خلاله عن أبرز الأسئلة والاستفسارات والإجابة عليها.

وأضافت منصة أبشر رداً على سؤال “أنا خارج المملكة وانتهت تأشيرة الخروج والعودة هل يتم التمديد تلقائياً أو من خلال منصة أبشر؟ أنه لا يتم التمديد تلقائياً.

وتابعت منصة أبشر أنه يجب على صاحب العمل القيام بتمديد تأشيرة الخروج والعودة للعامل من خلال منصة أبشر.