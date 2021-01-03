ابتكار غرفة بلاستيكية تتيح للمسنين رؤية أسرهم لأول مرة منذ بدء الوباء

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وثقت مجموعة من الصور المؤثرة، اللحظة التي رأى فيها نزلاء أحد أدوار رعاية المسنين أفراد أسرهم وعائلتهم لأول مرة منذ بدء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا، وذلك بفضل ابتكار غرفة بلاستيكية واقية.

وتبادل المسنون أحضانهم العاطفية مع أحبائهم من خلال ابتكار غرفة بلاستيكية واقية، أُطلق عليها غرفة العناق، وهي قابلة للنفخ وصُممت كطريقة جديدة للتغلب على الوحدة التي يسببها الوباء، حيث لم يستطيعوا لقاء أفراد أسرتهم منذ أشهر عدة بسبب فيروس كورونا.

ويرتدي الزائرون والمسنون قفازات واقية وأقنعة طبية كجزء من إجراءات الوقاية والسلامة.

وكان المسنون في إيطاليا من بين الفئات الأولى في العالم التي شعرت بأهوال كوفيد-19 في فبراير ومارس الماضيين، كما سجلت روما أعلى عدد من الوفيات في أوروبا خلال الوباء.

وقد وصل عدد المصابين في إيطاليا إلى 2,141,201 مصاب، ما يجعلها 8 بلد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 74,985 شخصًا بينما تعافى 1,489,154 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 85,027,813 شخصًا، وتُوفي 1,844,685شخصًا بينما تعافى 60,149,687 شخصًا.